Servizio di prima emergenza in Calabria: arrivate 60 nuove ambulanze

di Luana Costa

Sono sessanta le nuove ambulanze acquistate dalla Regione Calabria e destinate al servizio di prima emergenza. I mezzi sono stati presentati questa mattina alla stampa dal presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, che ha assicurato sull’arrivo di un ulteriore contingente di automezzi di soccorso: entro fine anno dovrebbero essere consegnate altre 30 ambulanze e 40 automediche. Inoltre, risultano in corso di acquisizione ulteriori device per attrezzare i mezzi di soccorso: cardiomonitor-defibrillatori, massaggiatori cardiaci esterni, ventilatori polmonari, ecografi, caschi per diagnosi differenziale ictus ischemico emorragico. CONTINUA A LEGGERE QUI: Arrivate in Calabria 60 nuove ambulanze, Occhiuto: «Presto attivo il numero unico 112 per le emergenze»

