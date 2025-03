Il Governo delibera lo stato di emergenza per il sistema ospedaliero della Calabria

Avrà la durata di un anno. Verrà nominato un commissario straordinario chiamato a spendere in tempo i fondi del Pnrr

Questo pomeriggio il Governo ha ufficialmente dichiarato lo stato d’emergenza in relazione «al sistema ospedaliero della Regione Calabria». La misura straordinaria è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri e avrà una durata di dodici mesi, «in relazione alla situazione di criticità in atto», è quanto si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione del Cdm.

Il testo, che ha ottenuto oggi il via libera, ricalca l’emendamento presentato oltre un mese fa in Senato al decreto Milleproroghe, infine ritirato. Nello specifico, prevede dunque la nomina di un commissario straordinario chiamato a sovrintendere il sistema infrastrutturale ospedaliero pubblico per velocizzare e rispettare i tempi e gli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il commissario straordinario avrà il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione della rete ospedaliera regionale. Sarà il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, a individuare e nominare il commissario.