Coronavirus Vibo, il bollettino della Regione: 152 in isolamento domiciliare in tutta la provincia

Le persone giunte in Calabria dopo aver soggiornato in zone a rischio e si sono registrate a rischio sono 3450

In Calabria ad oggi sono effettuati 239 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13, quelle negative sono 226. A renderlo noto è la Regione Calabria che ha emesso, a partire da oggi, un apposito bollettino che avrà cadenza quotidiana. [Continua]



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 3 in reparto (tra questi un paziente proveniente dal Vibonese, ndr)

Cosenza: 3 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito

Reggio Calabria: 2 in reparto; 1 guarito

Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare (la moglie del paziente ricoverato, ndr)



I soggetti in isolamento domiciliare sono 908, così distribuiti:Cosenza: 300 (asintomatici)

Crotone: 45 (asintomatici)

Catanzaro: 257 asintomatici e 4 sintomatici

Vibo Valentia: 140 asintomatici e 12 sintomatici

Reggio Calabria: 140 asintomatici e 10 sintomatici



Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 3450.



