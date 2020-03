Coronavirus, il bollettino del 24 marzo: 27 nuovi casi positivi in Calabria

Oltre 2300 i tamponi negativi dall’inizio dell’emergenza, 319 i contagiati. Nel Vibonese sono 796 le persone in quarantena volontaria

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Consueto bollettino diramato dalla Regione in merito all’emergenza coronavirus. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 3546 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus (dall’inizio dell’emergenza) sono 319 (+27 rispetto a ieri), quelle negative sono 3227.



Coronavirus Vibo Valentia, le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 9 in reparto; 12 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare; Cosenza: 35 in reparto; 3 in rianimazione; 39 in isolamento domiciliare; 5 deceduti; Reggio Calabria: 24 in reparto; 5 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 4 deceduti.



Coronavirus, un nuovo caso positivo nel comune di Vibo



Vibo Valentia: 2 in reparto; 1 in rianimazione (il paziente di Fabrizia); 15 in isolamento domiciliare. All’elenco mancano i coniugi di Filandari residenti a Rombiolo e attualmente ricoverati nel reparto di malattie infettive del Pugliese di Catanzaro, il paziente di Vibo città anch’egli trasferito nel nosocomio del capoluogo e l’ultimo caso positivo annunciato dal sindaco Maria Limardo. Ventidue in totale i contagiati in provincia.



Crotone: 18 in reparto; 39 in isolamento domiciliare; 1 deceduto



I soggetti in quarantena volontaria sono 6952, così distribuiti: Cosenza: 1344; Crotone: 699; Catanzaro: 716; Vibo Valentia: 796; Reggio Calabria: 3397.



Coronavirus, ancora una vittima a Reggio: è l’undicesima in Calabria



Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.