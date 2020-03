Coronavirus, un nuovo caso positivo nel comune di Vibo

Si tratta di un'anziana donna. A renderlo noto il sindaco Maria Limardo che informa, contestualmente, della chiusura della guardia medica per sanificazione dei locali

C’è un nuovo caso di positività al coronavirus nel territorio del comune di Vibo Valentia. A renderlo noto è direttamente il sindaco Maria Limardo nel consueto bollettino quotidiano aggiornato alle ore 16.40 di oggi, martedì 24 marzo. Si tratta di un’anziana donna che era stata ricoverata con sintomi in ospedale a Vibo due giorni fa e che ora è stata trasferita in terapia intensiva Covid. Il figlio della donna, un medico vibonese (risultato negativo al tampone) avrebbe avuto nei giorni scorsi contatti con un altro paziente positivo attualmente ricoverato a Catanzaro. Salgono dunque a 22 i contagi fin qui accertati nel Vibonese.



Lo stesso primo cittadino informa poi che per motivi dovuti alla sanificazione dei locali è stata chiusa la Guardia medica del capoluogo. I cittadini potranno rivolgersi alle guardie mediche più vicine i cui numeri sono di seguito riportati: Sant’Onofrio (0963267214), San Costantino (0963331574). Quindi, il consueto invito: “Restate a casa!”.



