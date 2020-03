Coronavirus, cresce il numero dei contagiati: sono 25 nel Vibonese

Dopo il caso di Vibo città ne arriva un altro in provincia, questa volta sulla costa. Il paziente si trova in quarantena domiciliare

A distanza di qualche ora dalla notizia del 24esimo paziente positivo al coronavirus in provincia di Vibo Valentia, arriva la conferma su un altro contagiato. Questa volta non nel comune capoluogo ma probabilmente nella zona costiera, a Parghelia. L’ufficialità di questo nuovo caso l’ha fornita il primo cittadino di Vibo Valentia Maria Limardo che è anche presidente della conferenza dei sindaci della provincia. Il paziente si trova attualmente in quarantena domiciliare, presentando i classici sintomi da Covid-19. Dopo la somministrazione del tampone, l’esito positivo giunto intorno alle 13.



