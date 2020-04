Coronavirus, quarto giorno senza contagi nel Vibonese

Lo si evince dal consueto bollettino della Regione che dà inoltre conto di un'altra guarigione in provincia di Vibo. Quindici i nuovi casi nel resto della Calabria

Consueto bollettino della Regione sull’emergenza coronavirus. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 18.229 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 971 (+15 rispetto a ieri), quelle negative sono 17.258. Sono in corso di verifica gli ulteriori tamponi effettuati presso l’Rsa di Torano.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 58 in reparto; 4 in rianimazione; 89 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 25 deceduti. Cosenza: 45 in reparto; 4 in rianimazione; 229 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 20 deceduti. Reggio Calabria: 30 in reparto; 3 in rianimazione; 200 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti. Vibo Valentia: 6 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 7 guarito; 5 deceduti*. Crotone: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti.



I soggetti in quarantena volontaria sono 7055, così distribuiti: Cosenza: 1743, Crotone: 1463, Catanzaro: 1666, Vibo Valentia: 457, Reggio Calabria: 1726. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.692.



*Nelle statistiche della Regione manca un decesso registratosi a Catanzaro ma relativo ad un cittadino del Vibonese