Coronavirus, c’è un nuovo caso positivo nel Vibonese

A renderlo noto è il laboratorio di Microbiologia e virologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro in seguito all’analisi di 415 tamponi di cui appena 23 provenienti da Vibo

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Una nuova positività al Covid 19 è stata accertata nell’area centrale della Calabria e, in particolare, nel Vibonese. A comunicarlo è il laboratorio di Microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro che ha eseguito gli screening su 415 pazienti e, di questi, uno è risultato positivo. Si tratte, come detto, di un paziente residente in provincia di Vibo Valentia rispetto al quale, al momento, non sono noti ulteriori dettagli. Il laboratorio ha esaminato 329 tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro (tra cui anche 16 rientri), 63 provenienti dalla provincia di Crotone e appena 23 provenienti dalla provincia di Vibo Valentia, tra i quali è emerso il caso positivo. Risultano ancora in corso di analisi ulteriori 320 tamponi.