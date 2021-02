Il Covid torna a far paura nel Vibonese: 60 nuovi casi, pari al 25% dei tamponi processati

La provincia si conferma quella con la maggiore diffusione del virus. Un quarto dei test effettuati ha dato esito positivo

Informazione pubblicitaria

Incremento esponenziale dei contagi nella provincia di Vibo Valentia, dove oggi si registrano 60 nuovi casi (20 più di ieri) secondo gli esiti dei soli tamponi processati al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Nel capoluogo di regione, invece, solo 2 i nuovi casi.

La provincia di Vibo Valentia, dunque, è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus. Il laboratorio dell’ospedale di Catanzaro ha processato in tale 501 tamponi: 267 provenienti dalla provincia di Catanzaro e 234 dalla provincia di Vibo Valentia. In altre parole, circa il 25 per cento dei test effettuati ha dato esito positivo.