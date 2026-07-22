Il Comune di Zungri promuove un momento di approfondimento scientifico e divulgativo dedicato alla salute preconcezionale. Giovedì 24 luglio, alle ore 17.30, nella sala consiliare del Comune si terrà il convegno "Innovazione in medicina preconcezionale", un appuntamento pensato per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione e sulle più recenti innovazioni in ambito medico.

Prevenzione, fertilità e corretti stili di vita

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sul valore della salute preconcezionale, evidenziando come uno stile di vita sano possa incidere in maniera determinante sul benessere dei futuri genitori e del nascituro. Particolare attenzione sarà riservata anche all'alimentazione e alla nutrizione clinica, considerate strumenti fondamentali per migliorare la fertilità e favorire una gravidanza sana.

Gli interventi degli esperti

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Serafino Fiamingo e della consigliera con delega alla Cultura Monica Teodoro. Seguiranno gli interventi della dottoressa Annalisa Fregola, medico e ricercatrice esperta in medicina della riproduzione e nutrizione clinica, della dottoressa Olga Barba, medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia, del dottor Fabio Tomaino, segretario generale Confial Calabria, e del dottor Camillo Pugliese, nefrologo. A moderare il convegno sarà la dottoressa Antonella Casuscelli, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.

L'appuntamento vuole rappresentare un'importante occasione di confronto tra professionisti della salute e cittadini, con l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e accrescere la consapevolezza sull'importanza della medicina preconcezionale e della corretta alimentazione per la salute delle future generazioni. La partecipazione è aperta alla cittadinanza.