Ecco chi andrà a gestire e valutare il personale dipendente dell'azienda sanitaria in un periodo di particolare difficoltà per le carenze di organico

Cambio al vertice della direzione dell’Unità Risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale. L’avvocato Sabrina Caglioti lascia l’incarico, assunto comunque ad interim, dopo appena quattro mesi per non meglio precisati motivi e al suo posto il management guidato dal commissario straordinario Giuseppe Giuliano ha proceduto a nominare – anche in questo caso ad interim in attesa di un sostituto – il dott. Gianfranco Ielo, attuale direttore dell’Unità operativa complessa Provveditorato, Economato e Gestione logistica, unico dirigente di Struttura complessa in seno all’Asp stessa. Sarà, dunque, quest’ultimo a occuparsi dell’attività di gestione del personale. La Caglioti era stata nominata il 22 giugno scorso per il tempo strettamente necessario alla valutazione da parte della Direzione Aziendale alle soluzioni contrattuali idonee per la copertura temporanea del posto in questione. Cosa l’abbia spinta a compiere un improvviso passo indietro al momento non è dato sapere, resta la circostanza che le dimissioni, comunicate con una lettera indirizzata al commissario Giuliano, arrivano dopo soli quattro mesi dalla nomina e la motivazione potrebbe anche risiedere nell’assenza di condizioni necessarie per proseguire il mandato. Ad ogni modo l’avvocato del Foro di Vibo resterà alla guida della struttura legale dell’Azienda sanitaria vibonese. [Continua in basso]

Quella del direttore delle Risorse umane è una figura di primaria importanza all’interno delle aziende sanitarie in quanto supporta in primis la Direzione per la rideterminazione della dotazione organica e della programmazione triennale delle assunzioni – fase, questa, particolarmente delicata nell’Asp di Vibo alle prese con le note e gravi carenze di organico – comprese le assunzioni “obbligatorie”, gestisce i flussi del personale dipendente e con rapporto di lavoro autonomo e i sistemi informatizzati per la gestione giuridica ed economica del personale dipendente e con rapporto di lavoro autonomo. Gestisce, inoltre, il processo di valutazione del personale e relativo sistema incentivante, supporta il processo per lo sviluppo professionale del personale dipendente e quello relativo all’individuazione e verifica delle posizioni organizzative. Altro incarico che svolge riguarda la gestione dei procedimenti finalizzati al conferimento di consulenze, incarichi libero-professionali, collaborazioni di ogni altra forma di lavoro con soggetti “non dipendenti” e la funzione di coordinamento, di indirizzo, di verifica dei risultati conseguiti dai Dirigenti responsabili delle Strutture Semplici operanti nell’area di competenza. In ultimo, supporta la Delegazione trattante nelle relazioni sindacali in qualità di referente aziendale, provvedendo alla predisposizione degli atti propedeutici e consequenziali, formula proposte ed esprime pareri alla Direzione Generale e a quella Amministrativa nelle materie di competenza.

