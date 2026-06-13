Pubblicato l’avviso per il reclutamento a tempo pieno e determinato. L’azienda sanitaria richiama la necessità di rafforzare gli organici per assicurare servizi ospedalieri e territoriali

L’Asp di Vibo Valentia ricorre a una procedura straordinaria e urgente per rafforzare l’organico infermieristico. La misura, annunciata dalla Direzione aziendale, arriva «nelle more del completamento da parte dell’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato» e punta a dare una risposta immediata alla carenza di personale.

L’avviso pubblico aggregato (riguarda anche Reggio Calabria) prevede il reclutamento, per soli colloqui, di infermieri a tempo determinato e pieno: 60 unità saranno destinate all’Asp di Vibo Valentia, altre 10 al Grande ospedale metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria. La durata del contratto sarà di nove mesi, eventualmente prorogabili.

La procedura per rafforzare gli organici

L’iniziativa, spiega l’Asp, nasce da una «necessità contingente e indifferibile di rafforzamento delle risorse professionali infermieristiche», considerate indispensabili «per sopperire all’attuale carenza di personale e garantire la continuità dei Livelli essenziali di assistenza», oltre al «mantenimento degli standard di sicurezza e qualità nell’erogazione delle cure ai cittadini».

La procedura straordinaria si inserisce quindi in una fase di transizione, in attesa che vengano completate le assunzioni stabili avviate a livello regionale. Nel frattempo, l’obiettivo dell’azienda sanitaria è assicurare la tenuta dei servizi e il supporto alle attività ospedaliere e territoriali.

L’impegno sui servizi sanitari

La Direzione aziendale sottolinea che, insieme a tutte le strutture dell’Asp, è «quotidianamente impegnata nel garantire l’efficienza dei servizi sanitari, il miglioramento dell’offerta assistenziale e la funzionalità delle attività ospedaliere e territoriali». Un lavoro orientato, si legge ancora nella nota, «ad assicurare ai cittadini prestazioni appropriate e tempestive».

L’attivazione dell’avviso viene dunque presentata come «un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del sistema sanitario provinciale», in attesa della «definitiva copertura dei posti attraverso le procedure di assunzione a tempo indeterminato già avviate a livello regionale».