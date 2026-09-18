Il Comitato ristretto della Conferenza riconosce al manager uscente «grande professionalità» e disponibilità al dialogo. Al nuovo commissario chiesto già un confronto ufficiale per proseguire le attività avviate e affrontare le criticità del territorio

Il cambio al vertice dell’Asp di Vibo Valentia apre subito una nuova fase anche nei rapporti con il territorio. Il Comitato ristretto della Conferenza dei sindaci saluta il commissario uscente Angelo Vittorio Sestito, destinato alla guida dell’Asp di Cosenza, e tende già la mano al suo successore Antonio Battistini, chiedendo «sin d’ora un incontro ufficiale» per continuare il confronto sulle criticità della sanità vibonese e rilanciare le attività avviate nei mesi scorsi.

Una presa di posizione che arriva all’indomani del riassetto deciso dalla giunta regionale ai vertici delle aziende sanitarie calabresi. A Vibo torna Battistini, già alla guida dell’Asp prima dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, mentre Sestito lascia il Vibonese dopo la parentesi iniziata con il ritorno dell’Azienda alla gestione ordinaria.

Il ringraziamento a Sestito

Nel messaggio di commiato i sindaci riconoscono al manager uscente l’impegno profuso «nella ricerca di soluzioni che potessero in qualche modo migliorare l’organizzazione delle risorse disponibili, a cercarne nuove e a implementare i servizi dell’Asp vibonese».

Particolare rilievo viene dato al rapporto instaurato con gli amministratori locali. «Seppure nel breve tempo a disposizione – scrivono i componenti del Comitato ristretto – il dottor Sestito ha dimostrato sempre disponibilità al dialogo e ad affrontare tutte le criticità evidenziate con enorme rispetto e tendendo sempre a darne soluzione».

Da qui il ringraziamento e l’augurio per il nuovo incarico a Cosenza, accompagnati da parole particolarmente nette: i sindaci riconoscono a Sestito «una grande professionalità» e sottolineano come Vibo Valentia abbia avuto «a disposizione un manager di prima qualità e con doti professionali eccellenti».

Il ringraziamento viene esteso anche a Ilario Lazzaro, che ha affiancato Sestito nel ruolo di direttore sanitario.

La richiesta di un incontro a Battistini

Ora l’attenzione si sposta sul ritorno di Battistini. Al nuovo commissario il Comitato augura buon lavoro, ma allo stesso tempo mette subito sul tavolo la necessità di riaprire il confronto istituzionale. I sindaci chiedono infatti un incontro con la Conferenza «al fine di continuare e rilanciare le attività promosse e pianificarne nuove per trovare soluzioni che mirino al miglioramento della sanità vibonese».

La nota porta le firme del presidente del Comitato ristretto Salvatore Fortunato Giordano, del vicepresidente Sergio Pititto e dei componenti Enzo Romeo, Pino Marasco ed Enzo Massa.