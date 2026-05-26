Dopo aver annunciato pubblicamente l’accelerazione sugli interventi del Pnrr e l’apertura di sei Case di comunità entro giugno, il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia Vittorio Sestito imprime un nuovo passo anche agli atti amministrativi. L’azienda sanitaria provinciale ha infatti approvato la delibera per l’affidamento dei lavori destinati alla realizzazione della Casa di comunità di Moderata Durant, intervento inserito nella missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata al potenziamento della sanità territoriale.

Nel testo della delibera viene ricostruito il quadro normativo e amministrativo che accompagna gli investimenti sanitari finanziati attraverso il Pnrr, richiamando i decreti commissariali regionali e gli atti approvati dall’Asp di Vibo Valentia per l’attuazione degli interventi destinati alla sanità territoriale.

L’azienda sanitaria sottolinea infatti che «occorre procedere ad affidare l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della Casa di comunità sita in Vibo Valentia Moderata Durant», evidenziando come il rispetto delle tempistiche previste dal piano europeo rappresenti uno degli elementi centrali della procedura.

Non a caso, nella delibera viene specificato che l’intervento dovrà essere completato entro i tempi previsti dal Pnrr, motivo per cui si è scelto di procedere con un affidamento diretto, modalità consentita dalla normativa vigente per lavori di importo inferiore ai 150mila euro.

A seguire l’intero iter tecnico sarà l’architetto Fabrizio Bruno Maiolo, nominato responsabile unico del progetto e direttore dei lavori. Nel documento si precisa che il Rup «è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione».

L’istruttoria tecnica condotta dall’azienda sanitaria ha portato all’individuazione della società I.T.E.C. srl, con sede a Vibo Valentia, quale operatore economico ritenuto idoneo a rispettare le tempistiche richieste. La delibera evidenzia infatti che la società si è dichiarata «disponibile ad eseguire i lavori nei tempi e nei modi richiesti da questa azienda».

L’offerta economica presentata dall’impresa ammonta a 100.380,82 euro, ai quali si aggiungono 4mila euro di oneri per la sicurezza e Iva, per una spesa complessiva pari a 114.818,90 euro.

Nel provvedimento si legge inoltre che l’operatore economico ha presentato «un ribasso percentuale pari al 30,55» e che l’Asp ha verificato «la congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo».

Tra gli elementi richiamati nella delibera vi è anche l’assenza di convenzioni Consip o di soggetti aggregatori regionali relative a questo specifico intervento. L’azienda precisa inoltre che il progetto comprende «lavori di manutenzione edilizia e impiantistica».

L’atto è stato infine approvato dal commissario straordinario dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore sanitario aziendale.