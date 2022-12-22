Il direttivo invita gli organi preposti a individuare un altro sito nel quale ubicare la nuova struttura sanitaria

«Il comitato civico “Ospedale San Bruno” si è riunito nella serata di ieri presso l’hotel Certosa per discutere sugli sviluppi della vicenda relativa all’allocazione della Casa della Comunità al di fuori del presidio ospedaliero. Prendendo spunto da quanto sostenuto dai dirigenti del Dipartimento salute dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, i quali hanno manifestato la possibilità di prendere in considerazione un nuovo sito, il Comitato ritiene che sia opportuno attivarsi in questa direzione. Atteso quanto sopra, si rende alquanto urgente che il sindaco di Serra San Bruno, ma anche i sindaci del comprensorio, propongano una soluzione alternativa. Il comitato ritiene che l’ubicazione della Casa della Comunità all’interno dell’ospedale possa rappresentare il preludio alla sua definitiva chiusura. Per il prossimo 28 dicembre è stata indetta un’assemblea popolare in piazza per sviscerare la problematica con i cittadini che invitiamo a partecipare numerosi». Così in una breve nota il direttivo del comitato civico “Ospedale San Bruno”.

