L’Asp di Vibo Valentia avvia il percorso di formazione dedicato alle Case della Comunità, uno degli snodi della riorganizzazione dell’assistenza territoriale prevista dal Pnrr – Missione 6 Salute e dal Dm 77/2022. L’iniziativa, realizzata con il contributo di Agenas, si terrà a Palazzo Gagliardi nelle giornate del 15 (dalle ore 14 alle 19) e 16 giugno (dalle 10 alle 13), coinvolgendo professionisti sanitari, tecnici, amministrativi, istituzioni locali, ordini professionali, organizzazioni sindacali, volontariato, terzo settore e rappresentanti delle famiglie. L’obiettivo, informa una nota dell’Asp, è accompagnare l’attuazione delle Case della Comunità, strutture destinate a diventare un punto di riferimento per l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari territoriali. L’iniziativa è stata promossa dalla Direzione aziendale dell’Asp di Vibo Valentia, in sinergia con le strutture coinvolte, su impulso del commissario straordinario Angelo Vittorio Sestito. La programmazione e l’organizzazione sono state curate dalla Direzione del servizio delle professioni sanitarie, guidata da Serafina Fiorillo, e dalla Direzione gestione e sviluppo risorse umane e formazione, con Andrea Petta e Vania Di Gesu.

Le Case della Comunità rientrano nel percorso di modernizzazione previsto dal Pnrr e rappresentano uno dei principali strumenti attraverso cui rafforzare la rete territoriale. Il Dm 77/2022 definisce infatti nuovi standard organizzativi per garantire servizi più vicini ai cittadini, maggiore integrazione tra i professionisti e una risposta più adeguata ai bisogni di salute della popolazione. La formazione servirà a sostenere il cambiamento organizzativo richiesto dalla riforma, favorendo una cultura orientata alla multidisciplinarietà, alla collaborazione tra figure sanitarie, tecniche e amministrative e alla presa in carico globale della persona. Al centro del confronto ci saranno anche continuità assistenziale, prevenzione, gestione della cronicità e rapporto tra ospedale e territorio. Oltre alle direzioni aziendali e al personale direttamente interessato dalle attività delle Case della Comunità, l’Asp ha scelto di estendere la partecipazione agli attori istituzionali, professionali e sociali che contribuiscono allo sviluppo della rete territoriale. Agli incontri prenderanno parte i sindaci dei Comuni della provincia di Vibo Valentia, il presidente della Conferenza dei sindaci, il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, i presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie e sociali, i responsabili provinciali delle organizzazioni sindacali, il presidente, i componenti e gli organi del Comitato consultivo aziendale misto. La presenza di istituzioni locali, ordini professionali, sindacati e organismi di partecipazione punta a costruire un percorso condiviso, fondato sul dialogo e sulla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.