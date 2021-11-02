I casi registrati nella cittadina tirrenica del Vibonese sono in costante crescita da giorni. Anche oggi sono stati disposti dalla terna commissariale numerosi provvedimenti di quarantena

Non si fermano più i contagi, tra accertati e potenziali, da covid 19 a Pizzo Calabro. Solo nella giornata di oggi, 2 novembre, sono stati emessi dalla commissione straordinaria, che da tempo guida Palazzo San Giorgio, ben 31 provvedimenti di permanenza domiciliare fiduciaria/quarantena e solo 2 di revoca (immaginiamo tra persone con covid e altre ancora solo potenzialmente positive). Pertanto – fa sapere la terna commissariale al Comune napitino in una breve nota – alla data odierna risultano complessivamente 103 provvedimenti di permanenza domiciliare.

La diffusione del contagio, insomma, se non è fuori controllo poco ci manca. E Pizzo appare sempre più vicina a essere dichiarata da parte della Regione Calabria “zona rossa”. L’aumento dei casi positivi al coronavirus nella cittadina tirrenica del Vibonese è, peraltro, in costante crescita oramai da diversi giorni. Tant’è che, proprio in virtù della preoccupante situazione dei contagi, la terna commissariale, composta da Antonio Reppucci, Giuseppe Di Martino e Antonio Corvo, ha deciso – come si ricorderà – di annullare la tradizionale fiera di Ognissanti proprio in virtù della «prevedibile e massiccia affluenza» che la manifestazione avrebbe fatto registrare, ma la commissione straordinaria ha ritenuto che la salute dovesse «trovare primaria e fondamentale tutela». L’associazione degli Ambulanti ne ha preso atto e ha proposto di tenere la fiera in altra data. Una proposta su cui la Commissione straordinaria si è riservata ogni decisione, comunque non pregiudizialmente contraria. Va, infine, anche ricordato che appena qualche giorno fa i genitori degli alunni frequentati le scuole di Pizzo si erano ritrovati davanti a Palazzo San Giorgio per un sit-in spontaneo volto a chiedere proprio la chiusura delle scuole poiché fortemente in apprensione per l’aumento dei casi covid.