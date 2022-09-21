L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia comunica luoghi e orari dove potersi vaccinare

Per come riportato dalla circolare del Ministero della Salute, la Commissione tecnico scientifica di Aifa, accogliendo il parere delI'Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha approvato l'indicazione di utilizzo della formulazione bivalente dei vaccini a m-RNA (Comirnaty Original/omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1) come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti Covid-19. Con l'obiettivo di rendere disponibili Ie prime indicazioni relative al proseguimento della campagna vaccinale, l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia comunica quanto segue: «La formulazione bivalente dei due vaccini a m-RNA, Comirnaty e Spikevax, è raccomandata prioritariamente: a tutte Ie persone di età superiore a 60 anni, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo), includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. A tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con Ie tempistiche già previste per la stessa». Gli interessati potranno accedere direttamente ai Centri vaccinali.

Ecco dove potersi vaccinare e gli orari

Poliambulatori di Moderata Durant – Vibo Valentia: lunedì dalle ore 14 alle ore 20 (Ambulatorio di continuità assistenziale); martedì dalle ore 8 alle ore 14 (Ambulatorio di continuità assistenziale); giovedì dalle ore 8 alle ore 14 (Ambulatorio di continuità assistenziale); sabato dalle ore 8 alle ore 14 (Ambulatorio vaccinazioni).



Ospedale di Tropea: mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 (Ambulatorio vaccinazioni).



Centro vaccinate di Serra San Bruno: venerdì dalle ore 15 alle ore 18 (Ambulatorio vaccinazioni).

Gli interessati potranno accedere direttamente ai Centri vaccinali, ai soggetti fisicamente impediti, che ne faranno richiesta, verrà garantita la somministrazione del vaccino a domicilio. La richiesta di vaccinazione domiciliare deve essere fatta dal medico di famiglia che deve inoltrarla alia seguente mail: direttoresanitario@aspw.it – a.camuti@aspvv.it indicando Ie generalità del paziente e l’indirizzo dettagliato con un recapito telefonico utile per concordare data e orario. II medico di famiglia deve inoltre documentare che trattasi di paziente “non trasportabile”. Le richieste saranno trasmesse al coordinatore degli infermieri Covid che di concerto con i medici provvederà ad organizzare il calendario delle vaccinazioni domiciliari.