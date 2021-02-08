Dopo la chiusura di oggi, già da domani gli alunni rientreranno in classe. Nel frattempo il dirigente Scalamandrè ha provveduto a far sanificare i locali

Sono risultati tutti negativi i tamponi antigenici effettuati nella giornata odierna a docenti e personale Ata dell’Istituto comprensivo di Mileto. Dopo la chiusura di oggi, quindi, già da domani gli alunni e le alunne frequentanti le scuole del territorio potranno frequentare regolarmente le lezioni di persona e in sicurezza. Anche perché, nel contempo, su iniziativa del dirigente dell’Istituto Antonello Scalamandrè si è provveduto anche alla sanificazione di tutti i plessi, effettuata nel concreto dai collaboratori Nicola Cichello, Nicola Evolo e Vincenzo Giordano.

L’iniziativa sarà ripetuta con cadenza quindicinale per tutto il corso dell’anno. Per quanto riguarda l’attività di screening, invece, oggi con l’ausilio dell’infermiere professionale Ruggero Napoli sono stati effettuati circa 100 tamponi rapidi, come detto tutti risultati negativi. Davvero una bella notizia per una comunità che solo poche settimane fa si ritrovava costretta a fare i conti con oltre 70 casi di contagio attivi, rispetto ai due attuali. «È la conferma – sottolinea il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, per quanto attiene al risultato dei test odierni effettuati su docenti e personale Ata – che sul territorio di Mileto il Covid-19 non ha attecchito. Un dato confortante e importante, che consente di proseguire con l’attività scolastica in presenza, ad oggi rivelatasi la soluzione giusta, tra l’altro da noi adottata alla prima occasione utile. Per il resto, sul territorio comunale la situazione è molto tranquilla».