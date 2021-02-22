Diversi cittadini si sono già recati nella sede della Aft Esculapio. Le operazioni stanno procedendo regolarmente

Avviata anche a Filadelfia la campagna vaccinale per gli over 80. Stamane, infatti, sono state effettuate le prime vaccinazioni contro il Covid-19 nella sede della Aft Esculapio (aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale e dei medici di guardia medica) in piazza Santa Barbara. Il referente della campagna vaccinale è il dottore Antonino Maglia che si avvale per tali vaccinazioni di 14 medici di medicina generale in organico all’Asp di Vibo Valentia. Le operazioni stanno procedendo regolarmente ed i cittadini interessati possono recarsi personalmente nella sede di Aft o dai propri medici curanti per firmare la scheda di adesione e consenso alla vaccinazione.

