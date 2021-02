Insegnante positiva al Covid, scuole chiuse a Zungri

Annunciata un’ordinanza del sindaco per consentire le operazioni di sanificazione e l’avvio del tracciamento dei possibili contatti

«Informo la popolazione ed i particolare i genitori degli alunni della scuola primaria che mi è stato appena comunicato della positività al tampone rapido per Covid-19 di una insegnante delle scuole elementari. Si attende adesso la conferma del tampone molecolare». Così il sindaco di Zungri Francesco Galati.

«L’insegnante – prosegue – è stata l’ultima volta a scuola giovedì 18 febbraio e ha rispettato i protocolli di sicurezza predisposti. In ogni caso, per motivi precauzionali, procederò a emettere ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado già a partire da lunedì 22 febbraio. Invito tutti alla calma, al momento non ci sono particolari criticità, la chiusura delle scuole viene fatta per consentire la sanificazione dei locali e per poter effettuare i necessari tracciamenti dei contatti. Valuterò la possibilità di effettuare uno screening con tampone rapido per gli alunni della scuola primaria che hanno avuto contatti con l’insegnante».