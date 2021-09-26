Migliorano i numeri relativi alla pandemia. Ancora sei persone ricoverate in ospedale. Rombiolo il centro che conta il maggior numero di contagi

Dopo settimane di apprensione, migliorano i dati relativi alla pandemia nel Vibonese. Ad oggi, infatti, risultano essere meno di cento le persone positive al Covid in provincia di Vibo Valentia. Sei i ricoverati in ospedale, mentre in 88 si trovano in isolamento domiciliare. Sono questi i dati dell’Asp di Vibo Valentia, aggiornati per ogni comune.

Rombiolo è il territorio che conta il maggior numero di contagi: sono 12, di cui due si trovano in ospedale. Seguono Dasà, Mileto e San Gregorio d’Ippona che ne contano 8 a testa, tutti in isolamento domiciliare, tranne due persone di San Gregorio che sono ricoverate.

Abbiamo poi Vibo Valentia e Cessaniti con 7 casi attivi ciascuno, e Ionadi e Stefanaconi che di contagi a testa ne hanno 5. Anche in questo caso, si trovano tutti nelle proprie case.

Da notare poi come le due ex zone rosse Acquaro e Fabrizia abbiano quasi completamente azzerato i contagi: la prima è attualmente “Covid free”, mentre la seconda ne conta due di cui uno in ospedale.

Per quanto riguarda i sei ricoveri, sono così suddivisi: 1 di Fabrizia, 1 di Monterosso, 2 di Rombiolo e 2 di San Gregorio d’Ippona.