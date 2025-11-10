L’ex consigliere comunale propone un’assemblea pubblica e una mobilitazione permanente per difendere il nosocomio, con il coinvolgimento diretto dei Comuni limitrofi: «Situazione drammatica che richiede un impegno bipartisan»
Le recenti dimissioni dell’urologo Alberto Ventrice, che ha lasciato l’ospedale di Tropea, con una lettera all’Asp di Vibo nella quale sottolinea l’abnorme carico di lavoro e le difficoltà riscontrate quotidianamente nell’assicurare servizi sanitari efficienti alla popolazione, hanno acuito enormemente la crisi del nosocomio vibonese. Molte le reazioni che negli ultimi giorni si registrano sulla questione. A prendere posizione è anche l’ex consigliere comunale di Tropea, Antonio Piserà.
Con una nota stampa, Piserà denuncia come la situazione dell’ospedale di Tropea sia «diventata insostenibile: di fatto, una promessa mantenuta dal disinteresse immorale e dall’incompetenza professionale dei preposti, ai quali da anni ci si rivolge esponendo in ogni modo la conclamata esigenza, senza ottenere alcunché». Reparti chiusi, personale ridotto al minimo, servizi ambulatoriali e territoriali in difficoltà, dialisi e psichiatria in crisi: secondo Piserà, il presidio rischia di non poter più garantire cure ai cittadini del comprensorio e di non far fronte all’aumento dei pazienti dovuto all’afflusso turistico estivo.
L’ex consigliere ha indirizzato una lettera aperta ai Commissari Prefettizi del Comune di Tropea e ai sindaci di Ricadi, Joppolo, Spilinga, Parghelia, Zambrone, Briatico, Drapia, Zaccanopoli e Zungri, chiedendo «la nascita di un fronte istituzionale e civico comune per difendere il diritto alla salute del territorio», inoltrata per conoscenza anche al Prefetto di Vibo Valentia, Dr.ssa Anna Aurora Colosimo, e al Vescovo della Diocesi, Mons. Attilio Nostro.
«Non possiamo più limitarci a dichiarazioni di principio – afferma Piserà –. L’ospedale di Tropea è da anni in lenta agonia, e in queste condizioni non può più assicurare assistenza ai cittadini. È tempo che i sindaci si uniscano, che la politica locale ritrovi una voce sola e che questo grido arrivi fino al Presidente della Regione, Roberto Occhiuto».
Una crisi che dura da troppo tempo
Secondo Piserà, negli ultimi mesi si è assistito a un progressivo smantellamento del presidio: Urologia ferma dopo le dimissioni del dott. Ventrice; Proctologia impossibilitata a operare per mancanza di anestesisti; Oncologia a rischio chiusura per pensionamenti imminenti; servizi ambulatoriali e SERT privi di personale medico; centro dialisi in difficoltà per carenza di operatori e guasti alle apparecchiature; psichiatria territoriale senza continuità assistenziale.
«Un ospedale efficiente – sottolinea Piserà – è parte integrante della sicurezza e dell’immagine turistica. Non si può promuovere una destinazione d’eccellenza e al tempo stesso accettare un sistema sanitario che non riesce nemmeno a garantire l’emergenza».
L’appello: assemblea pubblica e stato d’agitazione permanente
Per affrontare l’emergenza, Piserà propone un’assemblea pubblica aperta, coinvolgendo amministrazioni comunali della costa e dell’entroterra, sindacati, associazioni civiche e sanitarie, cittadinanza e Chiesa diocesana. L’obiettivo è dichiarare uno stato d’agitazione permanente e redigere un documento unitario da consegnare direttamente al Presidente della Regione Calabria, affinché la questione sanitaria della Costa degli Dei diventi una priorità assoluta.
«Non deve derivarne una manovra politica – precisa Piserà – ma una battaglia fondata su civiltà, dignità ed etica. La salute è un diritto costituzionale e va garantito a tutti, indipendentemente dal Cap o dal Comune di residenza. Oggi occorre una sola voce, quella del territorio, che non tolleri più rinvii e ottenga risposte immediate