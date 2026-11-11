La rinuncia alle prestazioni sanitarie per motivi economici o per difficoltà di accesso ai servizi, comprese le liste d'attesa troppo lunghe, raggiunge il 9,8% a livello nazionale, con forti differenze territoriali e con le Regioni del Centro-Sud non raggiungono la soglia di sufficienza prevista per questo parametro. Il dato più elevato si registra in Sardegna, dove la quota di cittadini che rinuncia alle cure arriva al 16%. Seguono Abruzzo (12,2%), Lazio (11,6%), Umbria, Basilicata e Calabria (11,3%), Puglia (11,1%), Molise (10,6%), Marche (10,2%), Campania e Sicilia (10,1%).

Dalla relazione del ministero della Salute sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) attraverso il Nuovo sistema di garanzia relativo al 2024 emerge, quindi, un divario significativo rispetto all'indicatore, di recente introdotto. Il dato sulla rinuncia alle cure è un elemento importante nella valutazione dell'effettiva garanzia dei Lea: non è sufficiente, infatti, che il Servizio sanitario nazionale sia in grado di erogare le prestazioni previste, ma è necessario che i cittadini possano realmente usufruirne nei tempi e nelle condizioni di bisogno.

Da questo punto di vista le regioni migliori, ovvero quello con i valori più bassi di rinuncia alle cure, osservano invece nella Provincia autonoma di Bolzano (5,3%), nella Provincia autonoma di Trento (7,1%) e in Veneto (7,2%).