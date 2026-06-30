L'iniziativa punta a promuovere la prevenzione attraverso giornate di controlli gratuiti. Primo appuntamento con spirometria, elettrocardiogramma e visita chirurgica grazie alla collaborazione volontaria di medici e operatori sanitari

È partito il progetto sperimentale "Donatori in Salute", iniziativa promossa dall'Avis Provinciale di Vibo Valentia con l'obiettivo di affiancare alla cultura della donazione quella della prevenzione, mettendo al centro la tutela della salute dei donatori.

L'iniziativa nasce come esperienza pilota e prevede l'organizzazione di giornate di screening sanitario gratuite riservate ai donatori iscritti alle Avis comunali della provincia di Vibo Valentia. L'obiettivo è offrire un'opportunità concreta per monitorare il proprio stato di salute, valorizzando il ruolo dei donatori come risorsa fondamentale per la comunità.

La prima giornata di screening è stata realizzata grazie alla disponibilità volontaria dei medici Giuseppe Barbuto, Nicodemo Napoli e Antonino Francolino, che hanno messo gratuitamente a disposizione la propria professionalità.

Nel corso dell'iniziativa i partecipanti hanno potuto sottoporsi a spirometria, elettrocardiogramma e visita chirurgica generale, esami finalizzati a favorire la diagnosi precoce e una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute.

L'Avis Provinciale di Vibo Valentia intende proseguire il progetto organizzando ulteriori giornate di screening, con l'obiettivo di coinvolgere progressivamente tutti i donatori interessati delle Avis comunali del territorio. L'auspicio è che questa fase sperimentale possa diventare un appuntamento periodico dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute.

L'associazione ha inoltre rivolto un ringraziamento ai medici Giuseppe Barbuto, Nicodemo Napoli e Antonino Francolino, oltre all'infermiera Lucia Schiavello, per la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati, sottolineando il valore della collaborazione tra volontariato e professionisti della sanità nella realizzazione di iniziative di interesse sociale.

Con il progetto "Donatori in Salute", l'Avis Provinciale di Vibo Valentia rinnova così il proprio impegno non solo nella raccolta di sangue, ma anche nella promozione della salute di chi, attraverso la donazione, contribuisce quotidianamente a salvare vite umane.