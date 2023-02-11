Partirà alle 10.30 la marcia pacifica per i diritti della salute di tutti i cittadini del comprensorio delle Serre per scongiurare la chiusura del nosocomio

Partirà questa mattina alle 10.30 la marcia per i diritti della salute di tutti i cittadini del comprensorio delle Serre Vibonesi per porre l’accento sul rischio di un’imminente chiusura dello storico ospedale San Bruno.

Tutti in piazza per difendere i nostri diritti, lo slogan della manifestazione pacifica alla quale sono state invitate tutte le istituzioni e i sindaci del comprensorio. Il programma prevede un punto di raccolta alle ore 10 in piazza Carmelo Tucci. I partecipanti raggiungeranno in corteo il presidio ospedaliero San Bruno. Alle 11 è previsto un sit in pacifico davanti all’ospedale di Serra San Bruno al quale parteciperanno i giornalisti.

LEGGI ANCHE: Ospedale di Serra: dopo l’ultimo sit-in il “comitato San Bruno” annuncia un corteo

Ospedale di Serra, il “Comitato San Bruno” contro Barillari e Giuliano

Serra, il “Comitato San Bruno”: «Dal commissario Giuliano poca chiarezza»

Prosegue la mobilitazione del movimento civico a difesa dell’ospedale San Bruno – Video