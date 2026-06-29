La postazione della guardia medica di Mileto ritorna nel poliambulatorio Asp di via Aldo Moro, oggetto di recenti e corposi interventi di ristrutturazione nell’ambito del progetto finalizzato alla creazione, sul territorio provinciale, delle nuove Case della Comunità.

In questo arco di tempo il servizio medico di continuità assistenziale è stato erogato in una delle sale al piano terra di palazzo Romeo, ubicato nel tratto urbano della strada statale 18.

L’accesso alla nuova sede

«Nei nuovi locali, che ospitano anche la Casa della Comunità - afferma il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, annunciando il ritorno della postazione nella sua sede abituale -, si accede dalla porta principale e non più da quella laterale. Sul portone d’ingresso c’è un videocitofono attraverso il quale il paziente segnala la richiesta al medico di turno».

Il primo cittadino aggiunge: «Stamani, con l’apertura della Casa della Comunità, abbiamo avuto modo di visionare la nuova sede, che offre numerosi servizi sanitari di cui parleremo più avanti, nei prossimi giorni, quando verrà fatta l’inaugurazione. In ogni caso si tratta di una promessa mantenuta da parte del management Asp».

I ringraziamenti all’Asp

Giordano conclude ringraziando il commissario straordinario dell’Asp Angelo Vittorio Sestito, Serafina Fiorillo e Michela Soriano «per l’impegno e la risolutezza con cui hanno portato avanti questo progetto, che restituisce al territorio un punto di riferimento sanitario», e augurando al personale amministrativo, sociale, medico e infermieristico «di godere pienamente di questa bella struttura».