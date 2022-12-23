L'ente guidato da Antonio Demasi si farà carico di diverse spese per garantire alla comunità l'indispensabile servizio di assistenza sanitaria

E' una postazione di estrema importanza e utilità sociale per la piccola comunità della frazione di Cassari del comune di Nardodipace. Il sindaco Antonio Demasi per garantire l'assistenza medica d'emergenza nella zona, ritenuta isolata, con delibera della giunta comunale ha rinnovato la concessione di comodato d'uso a favore dell'Asp di Vibo Valentia per i locali che ospitano la postazione d'emergenza a Cassari. Fino al 31 dicembre del 2023, dunque, il Comune di Nardodipace concederà gratuitamente gli immobili in questione e si farà carico del pagamento dei canoni per la fornitura dell'energia elettrica e del gas.

Si tratta di una scelta di alto valore sociale, quella del sindaco Demasi, che magari nell’immaginario collettivo può apparire scontata, ma non per alcune realtà in cui operano amministratori costretti quotidianamente a fare i conti con molteplici avversità, date da un territorio a volte oltremodo disastrato, dove, a garantire un’assistenza sanitaria a una comunità a quanto pare spetta al sindaco.

