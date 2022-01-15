Da lunedì rientro in sicurezza per gli studenti del centro costiero del Vibonese che ritornano a scuola dopo una lunga pausa

In vista dell’avvio delle lezioni in presenza, previste per lunedì 17 gennaio, anche il comune di Nicotera ha promosso uno screening gratuito che ha coinvolto tutta la popolazione scolastica. Dei 250 tamponi rapidi eseguiti, quattro le persone risultate positive al Covid. Si tratta di tre bambini e un operatore scolastico subito posti in quarantena. «Le operazioni – fa sapere il sindaco Giuseppe Marasco durante una diretta Facebook- si sono svolte nello spiazzale del liceo classico per poi proseguire nel pomeriggio all’interno della sala consiliare».



Il primo cittadino ringrazia i volontari della protezione civile e l’infermiera Rosaria Trovato che ha lavorato gratuitamente per la sua comunità. Attualmente la città di Nicotera registra oltre 100 positivi al virus.