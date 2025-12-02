Ancora una testimonianza da parte di un paziente che si rivolge con parole cariche di gratitudine a medici e operatori sanitari che l’hanno assistito durante la degenza e la terapia. Questa volta, destinatari della lettera aperta sono i professionisti dell’ospedale di Serra San Bruno, nosocomio che deve far fronte a un graduale depotenziamento nonostante la sua cruciale funzione come ospedale di montagna. Ecco, dunque, la lettera aperta inviata a Il Vibonese e firmata da Giuseppe Iacopetta.

La lettera

Con queste poche righe vorrei rivolgere un profondo ringraziamento a tutto il personale del Servizio di Riabilitazione motoria e neuromotoria del Presidio ospedaliero di Serra San Bruno per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l'esempio di umanità che oggi difficilmente si riscontra nelle strutture sanitarie.

Ci tengo ad esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per la buona qualità dell’assistenza ricevuta dal sottoscritto durante le sedute di fisioterapia. L'esperienza, la capacità e la preparazione, che contraddistinguono il lavoro di tutta l’equipe professionale, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente; peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono senz'altro alla ripresa sia fisica che psicologica dell'ammalato, grazie al clima di pace e tranquillità che si respira nel reparto.

Ciò a dimostrazione che anche al Sud e in particolare nella nostra cara Calabria e più precisamente nell'azienda sanitaria di Vibo Valentia, abbiamo strutture sanitarie eccellenti che meritano tutto il nostro appoggio e supporto, in un periodo in cui l’opinione pubblica tende a sottolineare, soprattutto, gli aspetti negativi, vorrei spezzare una lancia in favore di coloro che riportano in alto gli standard qualitativi delle professioni sanitarie.

Io non dimenticherò mai le attenzioni, la cura e l'amore che il personale del suddetto Reparto ha dedicato sia a me che agli altri pazienti, perché lì c'è sempre un sorriso per tutti, e questo non è poco nei momenti di sofferenza. Tutto ciò, considerando il bacino d'utenza di Serra San Bruno, potrebbe, potenziando il personale, garantire ai tanti, con patologie molto serie, un'assistenza che eviterebbe di migrare verso altre realtà che non sempre sono migliori della nostra. Un grazie ancora a voi per l'ottima gestione del Reparto da me personalmente constatata. Grazie di cuore alle fisioterapiste: Maria Rosa Bonazza, Pupo Cuteri Daniela, Consolata Tucci e all'Oss. Mariastella Figliuzzi con l'augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro.

Giuseppe Iacopetta