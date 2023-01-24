Ribadite alcune specifiche richieste mentre diverse novità interessano la Rsa

Il comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima ha incontrato la dirigenza dell’Asp di Vibo per fare il punto su quanto in precedenza stabilito e su quanto ancora deve essere fatto. Alla presenza del commissario Giuliano, del direttore sanitario Galletta e del direttore del Distretto Bava, unitamente al consigliere regionale Mammoliti, sono stati trattati i punti critici relativi all’offerta sanitaria dell’ex Casa della Salute di Soriano Calabro.



“Abbiamo ribadito per l’ennesima volta – spiega il comitato – la necessaria riapertura del servizio dialisi, per la quale l’Asp si trova a dover affrontare la carenza di nefrologi, per i quali tuttavia si stanno espletando le procedure atte al reclutamento. Sulla stessa linea viaggia il problema dell’ambulatorio di Ginecologia il quale attende il recupero del personale medico”.

Accanto a tali criticità, note positive arrivano invece dall’accoglimento di altre istanze del comitato portate all’attenzione del management dell’Asp.

“Saranno infatti destinati alla Rsa due unità Oss, dei quali il reparto al momento è carente, e sempre per la Rsa si registra l’impegno dell’Asp, attraverso un bando, del recupero del futuro responsabile della stessa che, oltre al servizio medico, potrà svolgere la necessaria attività amministrativa, potendo poi aumentare gli attuali posti letto occupati da dodici a venti. Verrà poi effettuata la nomina immediata di un altro tecnico di riabilitazione.Finalmente – spiega il comitato – è stata fatta chiarezza sull’acquisto dei macchinari per l’ambulatorio di oculistica, poichè alcuni problemi burocratici non permettevano di far decollare definitivamente il servizio. Infine, dopo innumerevoli solleciti, a giorni verranno consegnati i locali del piano terra appena ristrutturati per la nascita degli Aft, cioè il servizio di medicina generale aperto h12 (ore 08,00-20,00) una novità per l’intera provincia, servizio essenziale per la futura Casa di Comunità che sorgerà nella struttura”.Il comitato ha ringraziato il commissario Giuliano per la disponibilità, unitamente ai direttori Galletta e Bava ed al consigliere regionale Mammoliti.

LEGGI ANCHE: Soriano, con cadenza settimanale sarà attivo l’ambulatorio di Diabetologia

Riconvertire la struttura sanitaria di Pizzo in Casa di Comunità, la mozione domani in consiglio

Soriano, ex ospedale: attivo da oggi l’ambulatorio di neurologia