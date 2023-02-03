La protesta avrà luogo domani e si annuncia lunga. Al centro dell'azione pacifica la sorte del nosocomio montano

“Con la delibera n. 111 del 24/01/2023 avente ad oggetto l’adozione dell’atto aziendale approvato dal commissario straordinario dell’Asp di Vibo, Giuseppe Giuliano, il timore del “Comitato San Bruno” è diventato realtà”. E’ quanto affermano gli esponenti del comitato per la tutela dell’ospedale di Serra San Bruno i quali, hanno indetto una nuova protesta: “Invece di essere potenziato, con l’adozione del nuovo atto aziendale, il nosocomio serrese rischia un nuovo ridimensionamento. Alla luce di quanto sta accadendo, il comitato invita la cittadinanza del comprensorio delle Serre a partecipare al sit-in che sì terrà sabato 4 febbraio a partire dalle ore 14,30 presso gli spazi antistanti l’ospedale San Bruno. La manifestazione si protrarrà fino a domenica alle ore 20″.

LEGGI ANCHE: Serra, il comitato San Bruno continua la battaglia a favore della casa di comunità

Il Comitato “San Bruno” insiste: «La Casa della Comunità fuori dall’ospedale»

Serra, il Comitato San Bruno continua la battaglia: «Trovare una soluzione per la Casa di comunità»