Proteste dal comitato e da diversi cittadini che sollevano perplessità dinanzi alla scelta dell’Asp di Vibo di attivare 26 posti letto per fronteggiare l’emergenza coronavirus

20200318 REGGIO CALABRIA Grande Ospedale Metropolitano, emergenza Covid-19. Reparto di Terapia Intensiva. Foto Marco Costantino

Da venerdì l’ospedale di Tropea avrà ben 26 posti letto destinati a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Un Covid hospital all’ultimo piano della struttura sanitaria che non va giù a diversi cittadini di Tropea e dintorni ma soprattutto al Comitato pro ospedale. Viene in particolare ricordato che l’ospedale di Tropea è l’unica struttura sanitaria dell’Asp di Vibo ad essere dotata di un servizio di oncologia, reumatologia e dialisi. La preoccupazione è sui percorsi separati che dovrebbero essere garantiti ai malati oncologici posti al primo piano dell’ospedale rispetto ai contagiati da Covid, così come ai pazienti della Radiologia posti al piano terra ed a coloro che devono effettuare la Tac, posta nel seminterrato. Preoccupazione anche per il reparto di Reumatologia, atteso che i posti letto annunciati prevedono la riconversione di quelli già esistenti in Medicina. Dubbi pure sul laboratorio analisi dell’ospedale di Tropea che dovrebbe processare i tamponi Covid.



Da ricordare che già nel novembre del 2020 il comitato Pro ospedale di Tropea aveva sollevato riserve sulla soluzione individuata – già all’epoca – per fronteggiare l’emergenza pandemia, parlando di scelta «insensata, antieconomica e contraria alla vocazione turistica dei luoghi».

