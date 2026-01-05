Al tavolo organizzato dal Comitato Costa degli Dei vi erano anche associazioni e sindacati. Chiesti nuovi incontri ad Asp, Regione e Prefettura a difesa del nosocomio tropeano

A seguito dell’assemblea pubblica che si è tenuta a dicembre nella sala consiliare del Comune di Parghelia, ieri sera è proseguito il percorso lanciato dal Comitato popolare Costa degli Dei e finalizzato a gettare le basi per una lotta comune con l’obiettivo di salvare l’ospedale pubblico di Tropea. Nella stessa sala consiliare, infatti, ha avuto luogo un tavolo tecnico con l’obiettivo di deliberare i prossimi passaggi nella costruzione della mobilitazione.

Presenti al tavolo, oltre al Comitato Costa degli Dei, il Comitato pro ospedale di Tropea, Serafino Pantano del sindacato degli infermieri Nursing Up, la presidente di Avis Vibo Valentia Caterina Forelli, il presidente del Forum del Terzo Settore Pino Conocchiella e i sindaci di Parghelia e Briatico.

«Le decisioni prese – riporta una nota diffusa dal Comitato Costa degli Dei – includono la stesura di un documento di richieste per il nosocomio tropeano che tenga conto di quanto deliberato e mai attuato dalla stessa Regione Calabria e un calendario di incontri da rivendicare con l’Asp di Vibo Valentia, con la Regione e con la Prefettura. Fondamentale sarà, tuttavia, la costruzione della mobilitazione popolare permanente, che dovrà sfociare in una dura manifestazione alla Regione Calabria e passerà attraverso diversi incontri pubblici con la popolazione tropeana, allo scopo di ottenere adesioni al percorso».