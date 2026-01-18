«Si è concluso con successo nel corso del weekend il trasferimento dei reparti di Cardiologia e Medicina all’interno della struttura ospedaliera dello Jazzolino. L’operazione, programmata e coordinata tra direzione sanitaria, personale medico, infermieristico e tecnico, si è svolta senza interruzioni dell’attività assistenziale e garantendo la piena continuità delle cure ai pazienti». È quanto si legge in una nota della Commissione straordinaria dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.

Più nel dettaglio, «il nuovo assetto logistico consente una migliore organizzazione degli spazi, una maggiore vicinanza funzionale tra i servizi e un più efficiente utilizzo delle risorse cliniche. Contestualmente allo spostamento, sono stati attivati due ulteriori posti letto di degenza ordinaria, in linea a quanto presente nel DCA 78/2024 di programmazione della rete ospedaliera, che permetteranno di rispondere in modo più tempestivo ai bisogni assistenziali del territorio e di ridurre i tempi di attesa per il ricovero».

Parole di ringraziamento sono state rivolte «a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di trasferimento, che con professionalità e spirito di collaborazione ha reso possibile un intervento complesso in tempi rapidi e in totale sicurezza. Il potenziamento dell’offerta assistenziale – conclude la commissione - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di miglioramento continuo della qualità dei servizi e dell’accoglienza ai pazienti».