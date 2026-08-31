Sedici posti sono destinati agli infermieri e dodici agli operatori socio sanitari. Le due strutture avranno ciascuna 20 posti letto e assistenza infermieristica H24. L’avviso è rivolto al personale a tempo pieno e indeterminato già dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia avvia la ricerca del personale da destinare agli Ospedali di Comunità di Tropea e Soriano Calabro. L’Asp ha pubblicato una manifestazione d’interesse interna rivolta a infermieri e operatori socio sanitari già dipendenti dell’Azienda, chiamati a presentare la propria disponibilità per l’assegnazione alle due strutture territoriali.

Complessivamente sono 28 i posti da coprire: 16 per infermieri e 12 per Oss. La distribuzione prevista dall’avviso è identica per i due Ospedali di Comunità: otto infermieri e sei operatori socio sanitari a Soriano Calabro, altrettanti a Tropea.

Due strutture da 20 posti letto

Il provvedimento rappresenta un altro passaggio verso l'attivazione e la piena operatività dei due presidi inseriti nella nuova organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale. Nell’atto l’Asp richiama, tra gli altri provvedimenti, la delibera del 15 giugno scorso con cui sono stati approvati i modelli organizzativi delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità ricadenti nel Distretto socio sanitario di Vibo Valentia.

Sia la struttura di Soriano Calabro sia quella di Tropea vengono indicate come Ospedali di Comunità con 20 posti letto di degenza ordinaria e assistenza infermieristica continuativa h24.

L’Ospedale di Comunità, secondo quanto ricorda lo stesso avviso, è destinato ad accogliere pazienti per i quali la valutazione clinica, diagnostica e terapeutica sia già stata definita e che necessitino di un livello assistenziale intermedio, garantendo la presenza infermieristica per l’intero arco della giornata.

Chi può presentare domanda

La procedura è riservata al personale dell’Asp di Vibo Valentia con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di infermiere o di operatore socio sanitario.

Tra i requisiti indicati figurano inoltre l’idoneità fisica e lavorativa alla mansione, certificata dal medico competente aziendale, e l’essere in servizio presso una struttura dell’Azienda alla data di scadenza dell’avviso. I requisiti dovranno essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle candidature e mantenuti fino all’eventuale assegnazione.

Gli interessati potranno indicare nella domanda la sede e il profilo per i quali intendono manifestare interesse, specificando anche un ordine di preferenza nel caso in cui la disponibilità riguardi entrambe le sedi.

Le domande dovranno essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’Albo pretorio online dell’Asp, attraverso consegna all’Ufficio protocollo generale oppure tramite posta elettronica certificata. Alla richiesta dovrà essere allegato anche un curriculum formativo e professionale con i titoli posseduti, le esperienze lavorative, gli eventuali corsi di aggiornamento e gli altri elementi utili alla procedura.

L’avviso non vincola l’Asp

L’Azienda precisa che la manifestazione d’interesse ha carattere ricognitivo e intermedio e non comporta automaticamente un diritto all’assegnazione. L’Asp si riserva inoltre la possibilità di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare la procedura per ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze organizzative.

Nel provvedimento viene anche prevista la possibilità di riassegnare o destinare temporaneamente il personale individuato ad altre sedi o servizi aziendali qualora i volumi di attività, i piani di lavoro o i flussi di utenza degli Ospedali di Comunità dovessero risultare inferiori agli standard programmati.

La manifestazione d’interesse segna dunque un passaggio operativo nella costruzione degli organici dei due Ospedali di Comunità, strutture sulle quali l’Asp punta nell’ambito della riorganizzazione della sanità territoriale vibonese.