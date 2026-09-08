Sono più del doppio dei posti disponibili i candidati in corsa per un posto da anestesista rianimatore nelle aziende del servizio sanitario calabrese. Il concorso, bandito lo scorso luglio da Azienda Zero, ha registrato un passo in avanti in questi giorni con l’ammissione dei partecipanti alle fasi successive di selezione. L’ente di governance ha infatti approvato l’istruttoria dichiarando ammessi 91 candidati, in lizza per 40 incarichi messi a gara.

In particolare, l’avviso ricerca 19 anestesisti da destinare all’Asp di Vibo Valentia, 12 per l’Asp di Reggio Calabria, 4 all’Asp di Cosenza, 3 alla Dulbecco di Catanzaro e 2 all’Asp di Catanzaro. A chiusura del primo check, risultano pervenute 10 domande per mobilità volontaria (con 8 candidati ammessi) e 83 domande alla procedura concorsuale, tutti risultano ammessi.

Di questi ultimi la gran parte sono medici ancora in formazione. Secondo quanti si legge in delibera, 64 domande sono state presentate da candidati specializzandi e la restante parte (19) da medici specialisti.

Boom di candidature anche per il concorso rivolto ai medici neurologi, bandito lo scorso giugno. Archiviate le prime verifiche per 19 posti messi a gara, il numero di partecipanti è stato più del triplo: 64. Nello specifico, sono state 12 le domande pervenute all’avviso di mobilità e 52 alla procedura concorsuale. Anche in questo caso, la gran parte delle candidature proviene da medici ancora in formazione (34 specializzandi contro 18 specialisti).

Nel frattempo, sono stati banditi nuovi concorsi volti all’assunzione di ulteriori figure, utili a consolidare gli organici delle aziende sanitarie e ospedaliere. In particolare, sul fronte amministrativo si ricercano 41 profili da assistente amministrativo, i posti sono a tempo pieno e indeterminato. Il maggior numero servirà a riempire gli uffici di Azienda Zero (11 unità), quindi 9 all’Asp di Cosenza e altrettanti all’Asp di Reggio Calabria, 5 all’Asp di Catanzaro, 3 all’Annunziata di Cosenza e altrettanti al Gom di Reggio Calabria, infine, 1 all’Asp di Vibo Valentia.

Anche sul fronte sanitario sono stati asseverati nuovi fabbisogni di personale, in particolare, di tecnici per la riabilitazione psichiatrica. In Calabria ne servono 16: otto da destinare all’Asp di Catanzaro e altrettanti all’Asp di Reggio Calabria. Ancora, è stato bandito un ulteriore concorso per il reclutamento di 8 tecnici di neurofisiopatologia. Da destinare due all’Asp di Reggio Calabria, due all’Asp di Catanzaro e due all’Annunziata di Cosenza; uno all’Asp di Vibo Valentia e un altro alla Dulbecco di Catanzaro.