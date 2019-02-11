Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
“Il vertice dell’Asp di Vibo Valentia, Angela Caligiuri, ignora da mesi una mia nota formale con cui le ho chiesto se, a proposito del conferimento ad alcuni medici di incarichi a tempo indeterminato, avesse anzitempo acquisito la prescritta autorizzazione dei commissari governativi e se a riguardo vi fossero il parere dei revisori dei conti e il consenso alla correlata spesa”. E’ quanto afferma in una nota, il deputato del M5S Francesco Sapia, membro della commissione Sanità della Camera, che aggiunge:
“L’indifferenza della Caligiuri è inaccettabile, perchè si tratta di una questione molto seria, che riguarda regole vigenti ed i soldi dei contribuenti, oltre che la terzietà della pubblica amministrazione. Sono allora indispensabili i chiarimenti pretesi, perchè nello specifico sono state considerate graduatorie riviste più volte e con punteggi variati. Trovo insolito e irrispettoso – commenta il parlamentare dei Cinque Stelle – che la rappresentante dell’Asp di Vibo Valentia non abbia ancora risposto a un deputato della Repubblica, che siede, peraltro, nella commissione Sanità. Ho atteso molto, prima di ricorrere al comunicato stampa, nella speranza di avere quella leale cooperazione istituzionale che la legge impone e che ancora auspico. Non vorrei che il silenzio della Caligiuri mi spingesse a portare il caso alla Camera. La Calabria – conclude Sapia – è ancora, purtroppo, in piano di rientro. Perciò ho il dovere e il diritto di chiedere conto delle procedure seguite e di controllare come vengano utilizzate le risorse trasferite alle Aziende del servizio sanitario regionale”. (Agi)