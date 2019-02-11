Il parlamentare dei Cinque Stelle aspetta da tempo risposte dal commissario Angela Caligiuri su una serie di interrogativi

“Il vertice dell’Asp di Vibo Valentia, Angela Caligiuri, ignora da mesi una mia nota formale con cui le ho chiesto se, a proposito del conferimento ad alcuni medici di incarichi a tempo indeterminato, avesse anzitempo acquisito la prescritta autorizzazione dei commissari governativi e se a riguardo vi fossero il parere dei revisori dei conti e il consenso alla correlata spesa”. E’ quanto afferma in una nota, il deputato del M5S Francesco Sapia, membro della commissione Sanità della Camera, che aggiunge:

“L’indifferenza della Caligiuri è inaccettabile, perchè si tratta di una questione molto seria, che riguarda regole vigenti ed i soldi dei contribuenti, oltre che la terzietà della pubblica amministrazione. Sono allora indispensabili i chiarimenti pretesi, perchè nello specifico sono state considerate graduatorie riviste più volte e con punteggi variati. Trovo insolito e irrispettoso – commenta il parlamentare dei Cinque Stelle – che la rappresentante dell’Asp di Vibo Valentia non abbia ancora risposto a un deputato della Repubblica, che siede, peraltro, nella commissione Sanità. Ho atteso molto, prima di ricorrere al comunicato stampa, nella speranza di avere quella leale cooperazione istituzionale che la legge impone e che ancora auspico. Non vorrei che il silenzio della Caligiuri mi spingesse a portare il caso alla Camera. La Calabria – conclude Sapia – è ancora, purtroppo, in piano di rientro. Perciò ho il dovere e il diritto di chiedere conto delle procedure seguite e di controllare come vengano utilizzate le risorse trasferite alle Aziende del servizio sanitario regionale”. (Agi)