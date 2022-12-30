L’Azienda sanitaria provinciale decide per la continuità del rapporto di lavoro «in ragione delle esigenze organizzative delle Strutture di afferenza»

Prorogati dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, «in ragione delle esigenze organizzative delle Strutture di afferenza e dei relativi pareri aziendali», a decorrere dalle rispettive scadenze, e fino al 30 giugno 2023, gli incarichi a tempo determinato. La proroga in oggetto avrà effetto per tutti i contratti in essere, fatta salva diversa comunicazione degli interessati. Queste le figure interessate dal prolungamento del rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria provinciale di via Dante Alighieri: dirigente sanitario medico; dirigente sanitario non medico; Cps infermiere; operatore sanitario biotecnologo; operatore tecnico; operatore tecnico-autista ambulanza; assistente sociale; tecnico di laboratorio biomedico. La proroga dei contratti è stata formalizzata con delibera firmata nella giornata di ieri dal commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano, il quale ha così accolto la proposta giunta dal direttore dell’Unità operativa dio gestione e sviluppo delle risorse umane e formazione Gianfranco Ielo. Quest’ultimo, infatti, ha ricordato al massimo responsabile della sanità vibonese che «con deliberazioni commissariali è stata disposta, tra gli altri, la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti a tempo determinato – profili vari».



Ma in ragione delle esigenze organizzative delle Strutture di afferenza, la direzione aziendale, ha autorizzato la proroga, a decorrere dalle rispettive scadenze, e fino al 30 giugno 2023, degli incarichi. Quindi, il richiamo alla legge (decreto legge 158/2012 – convertito in legge n.umero189) che dispone che “nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione”. Da qui, quindi, la proposta avanzata al commissario straordinario di provvedere alla suddetta proroga, a decorrere dalle rispettive scadenze, e fino al 30 giugno del nuovo anno, degli incarichi a tempo determinato.

