I consiglieri comunali Stefano Soriano e Laura Pugliese scrivono al primo cittadino del capoluogo nella sua qualità di presidente del suddetto organismo

Convocare il più presto possibile la Conferenza dei sindaci. È quanto chiedono di fare i consiglieri del Partito democratico al Comune di Vibo Valentia Stefano Soriano e Laura Pugliese al sindaco del capoluogo Maria Limardo, nella sua qualità di presidente del suddetto organismo. «Considerata la grave carenza di personale sanitario all’ospedale di Vibo Valentia e le ripetute richieste pubbliche provenienti tanto dal personale sanitario in servizio che dagli utenti/pazienti – scrivono i due esponenti democrat nella oro formale richiesta al primo cittadino -, ritenuto che si debbano mettere in campo tutte le iniziative utili ad una risoluzione definitiva della questione che sta trascinando la nostra città e l’intera provincia in una situazione di grave pericolo per la tutela della salute, con la presente siamo a richiederle, consci che trattasi di richiesta irrituale, che in quanto presidente della Conferenza dei sindaci disponga una convocazione immediata per discutere della questione sopra evidenziata».

