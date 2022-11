Vibo, malore per un medico del Pronto soccorso: «Siamo allo stremo»

Nuovo grido di allarme da parte dei medici del Pronto soccorso di Vibo Valentia. Carenza di personale, turni massacranti e un carico di lavoro pesantissimo stanno portando allo stremo i camici bianchi che operano nella postazione dello Jazzolino. Appena due settimane fa, lo striscione appeso al cancello dell’ospedale, in cui parlavano di “condizione disumana” e “sfruttamento”. Quindi lo sfogo via social della dottoressa Marianna Rodolico. Adesso, a denunciare un nuovo episodio che ancora una volta rende chiaro quanto le cose non funzionino, è il dottor Giuseppe Loiacono. «Uno dei miei colleghi medici di pronto soccorso – scrive – ha avuto una sincope, è caduto e si è fratturato una costola!!! Siamo rimasti in sei. Nonostante una lettera inviata a tutti, compreso il prefetto, nonostante l’intervento dei sindacati; tutto tace! Nessun nuovo medico è stato inviato al pronto soccorso, dopo i proclami e le promesse di pronta risoluzione delle problematiche da parte della dirigenza aziendale, niente è cambiato». Quindi il drammatico appello: «Siamo stremati!! Non so quanto resisteremo ancora! Fatelo sapere e girate! La gente deve sapere che i medici al pronto soccorso di Vibo stanno finendo!! Dateci una mano!!!». [Continua in basso]

Pd Calabria: «Servono risposte urgenti»

Sulla vicenda sono intervenuti i consiglieri regionale del Pd – Mimmo Bevacqua, Ernesto Alecci, Franco Iacucci, Nicola Irto e Raffaele Mammoliti – che in una nota scrivono di «condividere a pieno la preoccupazione espressa da Loiacono. «Fin dal momento della nomina a Commissario ad acta di Roberto Occhiuto sono stati annunciati interventi immediati per l’emergenza-urgenza in Calabria. Ad oggi – aggiungono i consiglieri del Pd – nulla si è modificato, le strutture sono abbandonate a se stesse e non hanno organici sufficienti per riuscire a far fronte alle esigenza della cittadinanza. Si tratta di un problema che non può essere ancora sottovalutato perché mette a rischio la fornitura di un servizio essenziale, oltre allo stesso diritto alla salute dei calabresi». Il gruppo del Pd in Consiglio regionale chiede al governatore Occhiuto «risposte urgenti e la possibilità di un confronto in Assemblea sullo stato dell’emergenza-urgenza in Calabria».

Amalia Bruni: «Situazione drammatica»

Anche Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio regionale, ha voluto dire la sua: «La situazione della sanità nella nostra regione è drammatica e ogni giorno purtroppo ne abbiamo una dimostrazione. Del 118 ne parliamo quasi quotidianamente, sulla chiusura del Centro di Farmacovigilanza abbiamo speso, inutilmente, fiumi di parole, sulla carenza cronica di medici, specialisti, personale parasanitario ne raccontiamo da tempo. Ma non basta perché la realtà continua a essere peggiore di qualsiasi incubo immaginabile. L’ultima brutta notizia arriva dall’ospedale Jazzolino di Vibo dove un collega, di Pronto soccorso ha avuto una sincope, è caduto e si è fratturato una costola. Sono rimasti in sei e hanno denunciato questa situazione insostenibile tempo fa con una lettera inviata a tutti, compreso il Prefetto e sindacati senza nessun risultato concreto, solo parole e a volte nemmeno quelle. Sono colleghi allo stremo che fanno turni massacranti e l’episodio di ieri sera purtroppo è la normale conseguenza per come si è costretti a lavorare. Intanto continua l’esodo di colleghi verso le strutture private, un medico di Vibo delle infettive Covid, tempo fa è stato picchiato e si è licenziato, una dottoressa del Pronto Soccorso è stata aggredita in estate da un parente di un paziente e per le liste di attesa per visite, anche urgenti, siamo già a metà del 2024. I colleghi dello Jazzolino chiedono una mano, altrimenti il Pronto soccorso rischia la chiusura. Situazioni di questo tipo non si risolvono con incentivi economici come previsto dalla legge regionale che a mio avviso sarà certamente impugnata. Qua parliamo di colleghi che non possono fare oggettivamente di più, hanno già gettato il cuore oltre l’ostacolo e sono distrutti fisicamente e psicologicamente, non si può mandarli a morire in cambio di qualche centinaio di euro in più. Bisogna assumere medici per ripristinare le condizioni essenziali perché i reparti, funzionino al meglio e in tutta sicurezza per sanitari e pazienti. Commissario Occhiuto – incalza Bruni -, questa è la situazione della sanità in Calabria a oltre un anno dalla sua elezione e dalle sue promesse per un Rinascimento calabrese. Ieri le abbiamo chiesto di occuparsi non dei massimi sistemi ma delle cose di casa sua. Il triste esempio delle condizioni del Pronto Soccorso dello Jazzolino confermano che è tempo di agire rapidamente oppure sarà sempre di più Medioevo per la Sanità». [Continua in basso]