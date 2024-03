Parcheggio poco sicuro per i sanitari in servizio all’ospedale di Vibo, Romeo: «Inaccettabile»

Enzo Romeo

«Ho sempre trovato detestabile ogni forma di disparità. Se ne vedono molte in questo tempo di “regresso” nei diritti e di perdita del valore della collettività, dei gruppi intermedi che rappresentano il sale della democrazia». Lo afferma Enzo Romeo, candidato a sindaco di Vibo Valentia. «Così – aggiunge – appena ho avuto la possibilità di leggere il comunicato trasmesso da Nursind, il sindacato delle professioni sanitarie guidato a Vibo Valentia da Domenico La Bella, ho tratto la conclusione che si tratti di uno dei casi di disparità cui facevo cenno poc’anzi. Mi chiedo: perché il personale sanitario che regge spesso con turni massacranti e tra una miriade di problemi, il nostro già precario ospedale cittadino, non deve essere tutelato adeguatamente nelle situazioni di più evidente indifferenza? Il sindacato – sottolinea Romeo – ha sollevato un problema: garantire la sicurezza, mediante adeguata vigilanza, nel parcheggio antistante l’area dell’obitorio (dove peraltro si sono verificati vari furti d’auto) e nello stesso tempo garantire un ingresso entrata/uscita sempre dallo stesso lato che eviti di percorrere lunghi tratti scarsamente praticabili, anche a causa del fenomeno del randagismo e di inadeguata illuminazione, per raggiungere l’accesso al presidio ospedaliero». Il candidato a sindaco evidenzia: «Tutti questi disagi, per i dirigenti autorizzati a parcheggiare all’interno del presidio, non ci sono. Perché questa inaccettabile disparità? Il sindacato ha informato sia il commissario straordinario che il direttore sanitario dell’Asp con riguardo a queste discutibili decisioni del direttore di Presidio unico del nostro ospedale cittadino: mi auguro che la questione venga affrontata con imparzialità e buon senso, accogliendo la richiesta di Nursind anche per la possibilità – che io ritengo significativa e ampiamente accoglibile – di una convenzione con l’amministrazione comunale per riservare i parcheggi lato obitorio proprio al personale sanitario».

