L’Azienda sanitaria provinciale fa fronte alla carenza di personale amministrativo con i lavoratori rientranti nella ex Legge 15 del 2008, dipendenti di Azienda Calabria Lavoro

Non solo carenza di medici specializzati e sanitari, ma anche di personale amministrativo. Il turn-over, infatti, lascia «carenti di personale» gli uffici di via Dante Alighieri e non solo. Da qui la decisone dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia di implementare le ore di servizio per i lavoratori rientranti nella ex Legge 15 del 2008, dipendenti di Azienda Calabria Lavoro e oggi in regime di assunzione part-time. Lo ha fatto con delibera del commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano, il quale ha detto sì al progetto di integrazione oraria per un numero di 18 ore settimanali relativamente alle 26 unità al momento in servizio nei diversi uffici amministrativi dell’Azienda sanitaria vibonese. Sempre il commissario straordinario dell’Azienda sanitariia ha autorizzato l’espletamento delle ore aggiuntive da parte dei suddetti lavoratori per il periodo compreso tra l’1 novembre 2022 ed il 31 dicembre prossimo, eventualmente prorogabile. [Continua in basso]

«Il predetto utilizzo – si legge nella delibera -, nell’ambito del progetto integrativo, riguarderà esclusivamente il personale a cui si riferiscono le richieste prodotte da parte di ciascun direttore. L’utilizzo stesso, ai fini dell’integrazione oraria, non determina inoltre l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con questa Asp e non modifica le condizioni dei contratti individuali sottoscritti con Azienda Calabria Lavoro». In ragione, inoltre, dell’autorizzazione, l’Azienda Calabria Lavoro provvederà «ai pagamenti delle relative spettanze al personale interessato – come detto, si tratta dei lavoratori della ex Legge 15/2008 assegnati presso questa Azienda sanitaria provinciale – previa rendicontazione delle attività e previo trasferimento delle risorse finanziarie. La spesa per l’utilizzo del personale sopra citato ammonta a presunti complessivi 59.626,16 euro. L’attività di rendicontazione delle attività relative all’integrazione oraria oggetto del presente provvedimento e la conseguente liquidazione delle prestazioni derivanti dal presente atto saranno effettuate mensilmente».

«Molti uffici sono rimasti carenti di personale amministrativo»

La ragione che ha indotto il massimo responsabile della sanità vibonese ad assumere questa decisione va cercata – come anticipato all’inizio del nostro articolo – nel turn over del personale attualmente in servizio. Giuseppe Giuliano, infatti, non esita a scrivere nella sua delibera che proprio a seguito del turn-over «molti uffici sono rimasti carenti di personale amministrativo, assunto a tempo pieno e indeterminato, in grado di garantire il puntuale e corretto espletamento delle attività amministrative». L’Azienda sanitaria, quindi, per fare fronte a tale emergenza, poiché utilizza, a seguito di apposita convenzione, in regime di part-time (18 ore), dipendenti provenienti da Azienda Calabria Lavoro, e considerate le note dei direttori delle diverse Unità operative dell’Asp, indirizzate al commissario straordinario, con le quali, relativamente alle suddette figure, è stata richiesta un’implentazione di 18 ore settimanali, ha deciso di autorizzare per il periodo compreso tra l’1 novembre 2022 e il 31 dicembre, eventualmente prorogabile, l’espletamento delle ore aggiuntive da parte dei suddetti lavoratori. Naturalmente il tutto dopo la richiesta avanzata da parte dell’Asp all’Azienda Calabria Lavoro ed al suo successivo parere favorevole.

