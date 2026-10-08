La sanità vibonese torna al centro del confronto tra amministratori locali e vertici dell'Azienda sanitaria provinciale. Per lunedì 19 ottobre è stata convocata la Conferenza dei sindaci della provincia di Vibo Valentia, che vedrà la partecipazione del nuovo commissario dell'Asp, il generale Antonio Battistini, chiamato a illustrare le linee generali della propria programmazione.

L'incontro si terrà nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, alle ore 16 in prima convocazione e alle 16.30 in seconda. A convocarlo è stato Salvatore Fortunato Giordano, sindaco di Mileto e presidente della Conferenza dei sindaci vibonesi, con l'obiettivo di avviare un confronto sulle principali problematiche della sanità provinciale e sulle possibili soluzioni.

«Questo primo incontro serve a focalizzare un programma condiviso e a mettere sul tavolo le problematiche più impellenti della sanità vibonese, ascoltando anche sui vari punti il programma del neo commissario, cui diamo il nostro benvenuto», dichiara Giordano.

Il presidente sottolinea inoltre come Battistini potrà dedicare maggiore tempo alle questioni sanitarie del Vibonese rispetto alla precedente gestione commissariale, quando l'incarico era condiviso con Catanzaro. Una condizione che, secondo Giordano, potrà favorire risposte alle esigenze della popolazione.

Invitati istituzioni, sindacati e associazioni

Alla riunione sono stati invitati tutti i sindaci della provincia, la prefetta Anna Aurora Colosimo, i parlamentari Giuseppe Mangialavori e Riccardo Tucci, il consigliere regionale Vito Pitaro e il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro.

La convocazione è stata estesa anche alle organizzazioni sindacali, al Comitato consultivo aziendale misto, al Forum del Terzo Settore e alle associazioni e ai comitati impegnati sulle questioni sanitarie del territorio.

«All'incontro sono appositamente invitate tutte le componenti associative, politiche e sindacali-sociali», spiega Giordano, evidenziando la volontà di mantenere centrale il ruolo della Conferenza dei sindaci quale organismo rappresentativo delle diverse comunità locali.

L'obiettivo è raccogliere le esigenze dei territori e confrontarle con la programmazione del nuovo commissario, individuando le priorità sulle quali intervenire.

«L'intenzione è sempre quella di partire dal basso con un'attività aperta al dialogo e all'ascolto, oltre che alle proposte concrete», conclude Giordano.

L'appuntamento del 19 ottobre rappresenterà quindi una prima occasione di confronto tra il nuovo vertice dell'Asp, gli amministratori e le diverse componenti sociali sulle criticità e sulle prospettive della sanità vibonese.