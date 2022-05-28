Il consigliere regionale riferirà circa le risposte fornite dal presidente Occhiuto e l'incontro con il commissario dell'Asp Giuliano: «Con le risorse ora esistenti si può davvero migliorare la situazione»

«Dopo anni di tagli lineari che di fatto hanno smembrato interi reparti, strutture e servizi determinando un vero tracollo della rete ospedaliera e territoriale della sanità vibonese, finalmente esistono risorse e strumenti che se utilizzati appropriatamente potranno migliorare la situazione esistente. Occorre rendere esigibile il diritto alla salute mediante l’affermazione dei Lea e garantire sicurezza a tutti gli operatori. Solo attraverso l’effettivo miglioramento dei servizi e delle prestazioni, mettendo a norma le strutture e i presidi si potrà garantire anche ai cittadini vibonesi una sanità efficiente». Con queste parole il consigliere regionale del Partito democratico Raffaele Mammoliti annuncia la convocazione di una conferenza stampa a Vibo Valentia per parlare di sanità. L’appuntamento è per lunedì 30 maggio alle ore 10:00 nella sede del Pd di via Argentaria. In particolare, si affronteranno i seguenti punti: la risposta del presidente Occhiuto in merito all’interrogazione consiliare sulla situazione della sanità nella provincia di Vibo; comunicazioni sulla visita all’ospedale Jazzolino effettuata in data 3 maggio; il confronto con il commissario dell’Asp; iniziative da intraprendere.

«La nostra azione proseguirà – conclude Mammoliti -, sollecitando un costante confronto con il Commissario dell’Asp e mantenendo alta e vigile l’attenzione, ad ogni livello, sulle cose da fare con la dovuta tempestività».