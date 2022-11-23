Lo specialista ambulatoriale che lascia l'incarico, svolge prestazioni in due strutture sanitarie del territorio

Il dottor Valerio Nicola Colella si è dimesso dall’incarico di Specialista ambulatoriale, branca Dermatologia, svolto presso il Distretto Unico di Vibo Valentia. La cessazione della prestazione ambulatoriale dello specialista avrà decorrenza dal prossimo 13 gennaio. Il medico, attualmente svolge prestazioni sanitarie di dieci ore settimanali presso i poliambulatori di Soriano Calabro (5h) e Tropea(5h). Da Gennaio, salvo un nuovo incarico ad altro professionista, le strutture in questione potrebbero ritrovarsi con il mancato o ridimensionato espletamento del servizio ambulatoriale inerente la branca di Dermatologia. Le dimissioni del dottor Colella, originario di Reggio Calabria e ivi residente, sono motivate dal completamento dell’orario lavorativo ottenuto presso l’Asp di Reggio Calabria.

LEGGI ANCHE: Vibo, l’Asp conferisce incarichi professionali a dirigenti medici

Carenza di medici di famiglia, sale la tensione e il malcontento a Mileto