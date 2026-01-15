Un incontro unitario tra sigle sindacali, associazioni e gruppi civici: al centro investimenti, assunzioni e rafforzamento di ospedali e medicina territoriale

Si è svolta martedì 13 gennaio a Vibo Valentia un’iniziativa unitaria che ha visto insieme sindacati, comitati civici e associazioni del territorio per affrontare in modo condiviso le gravi criticità del sistema sanitario locale.

«Un momento di confronto partecipato che nasce dalla consapevolezza diffusa che il tema della sanità riguarda l’intera comunità e che le difficoltà, pur affondando le radici in problemi strutturali e di lungo periodo, non possono più essere affrontate con gli stessi strumenti del passato», si legge in una nota.

Dall’incontro è emersa con forza l’esigenza di un approccio nuovo, capace di coinvolgere la comunità, gli attori locali, il mondo del lavoro e del terzo settore, partendo dai reali bisogni del territorio. «Un percorso che tenga insieme, da un lato, il diritto alla salute e alle cure, e dall’altro le prestazioni socioassistenziali, nella consapevolezza che i due ambiti sono strettamente connessi e incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone», prosegue la nota.

Tra le priorità condivise: la riduzione delle liste d’attesa, la definizione di un piano straordinario di investimenti nella sanità, l’assunzione di personale sanitario e sociosanitario, il rafforzamento delle strutture ospedaliere e della medicina territoriale, per garantire servizi adeguati, continuità assistenziale e risposte tempestive ai cittadini.

All’iniziativa hanno partecipato, per la Cisl, Daniele Gualtieri, segretario generale Cisl Magna Grecia, Antonio D’Aloi, segretario generale Funzione Pubblica Magna Grecia, Nino Accorinti e Antonio Pugliese della Cisl Medici. Presente anche la Fials con Domenico Pafumi e la Usb con Vittorio Sacco e Maria Stella Imeneo.

Hanno preso parte all’incontro i comitati civici: il Comitato San Bruno, rappresentato da Rocco La Rizza e Ferruccio Codeluppi; il Comitato Costa degli Dei, con Domenico Cortese, Maria Antonietta Campennì e Pino Grasso.

Per le associazioni è intervenuto l’Osservatorio Civico Città Attiva APS, con Daniela Primerano, Francesca Guzzo e Ornella Grillo. Presente anche il portavoce del Forum del Terzo Settore, Pino Conocchiella.

Hanno inoltre aderito all’iniziativa: Smi con Alessia Piperno, Nursind con Domenico La Bella, Nursing Up con Giuseppe Gliozzi e la Cgil con Luciano Contartese.

«L’incontro rappresenta solo il primo passo di un percorso condiviso che proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di costruire proposte concrete e una piattaforma comune di rivendicazioni, affinché il diritto alla salute torni ad essere una priorità reale e garantita per il territorio vibonese», conclude la nota.