Si è tenuto nei locali della Direzione generale dell'Asp l’incontro avente oggetto la condivisione del regolamento per il funzionamento del Comitato consultivo aziendale.

La riunione è stata presieduta dal prefetto Gianfranco Tomao ed ha visto la partecipazione del direttore sanitario, Ilario Lazzaro, di funzionari e dirigenti dell'Asp di Vibo Valentia, del vice sindaco del Comune di Vibo Valentia, Loredana Patrizia Pilegi, del presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Vibo Valentia, Vincenzo Natale, del portavoce del Forum del Terzo Settore Calabria per il territorio di Vibo Valentia, Giuseppe Conocchiella, e dei presidenti e rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato, associazioni e comitati dei cittadini. I dettagli sono contenuti in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale.

Il Comitato consultivo aziendale

Il Comitato consultivo aziendale, previsto dal precedente atto deliberativo dell'Asp di Vibo Valentia e che non era stato fino ad oggi costituito, è un organismo di supporto informativo per l'attività di gestione dell'Asp, nell'ambito del quale si rende possibile un costruttivo confronto con enti, organismi ed associazioni della collettività di Vibo Valentia e della provincia, utile anche ad orientare l'Azienda nelle scelte decisionali che le competono.

Con l'attivazione del Comitato consultivo – prosegue il comunicato - la commissione straordinaria ha voluto imprimere una ulteriore accelerazione nella prosecuzione dell'azione di risanamento ed efficientamento dell'Asp, affinché i servizi assicurati ai cittadini dall'azienda siano resi in maniera sempre più rispondenti alle esigenze del territorio provinciale. Tutto ciò nell’ottica di un coinvolgimento collaborativo, funzionale e pragmatico attraverso il dialogo strutturato tra tutte le parti coinvolte come individuate nel regolamento.

Verrà fissato a breve un successivo incontro in cui, dopo l’approvazione del regolamento da parte dell’Azienda, si attuerà in modo organizzato la collaborazione tra le parti coinvolte secondo le modalità definite nel regolamento stesso.