La campagna «Io non aspetto» nell'ambito di Ottobre Rosa coinvolge il consultorio familiare e l'ospedale San Bruno. Controlli gratuiti per diverse fasce d'età e possibilità di prolungare l'iniziativa anche a novembre. L'assessore Ariganello: «La prevenzione è la nostra arma più potente»
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Prende il via a Serra San Bruno la campagna di screening oncologici gratuiti «Io non aspetto», promossa nell'ambito delle iniziative di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili. A dare notizia dell'avvio delle attività è l'assessore comunale alle Politiche sociali Raffaela Ariganello, che invita le donne a cogliere l'opportunità di sottoporsi ai controlli.
«La prevenzione è la nostra arma più potente e non dobbiamo rimandarla – sottolinea Ariganello –. La campagna continuerà per tutto il mese di ottobre, ma abbiamo ottime notizie: molto probabilmente proseguirà anche per tutto il mese di novembre, per dare a tutte la possibilità di partecipare».
Gli esami gratuiti e a chi sono rivolti
La campagna prevede diversi esami di screening, suddivisi per fasce d'età. Presso il consultorio familiare di Serra San Bruno, ogni lunedì dalle 15 alle 18, sarà possibile effettuare gratuitamente il Pap test, rivolto alle donne dai 25 ai 29 anni, e l'Hpv test, destinato alla fascia d'età dai 30 ai 64 anni.
Presso l'ospedale San Bruno, invece, le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi alla mammografia, esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al seno.
Come prenotare
Per accedere agli screening è necessario effettuare una prenotazione, contattando i numeri telefonici 0963 962660 e 0963 962655, oppure inviando una mail all'indirizzo screeningoncologicovv@aspvv.it.
L'assessore Ariganello ha rivolto un ringraziamento particolare all'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia per la collaborazione nell'organizzazione della campagna, rinnovando l'invito alle donne a partecipare e a non rinviare i controlli di prevenzione.