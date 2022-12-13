Il comitato per l'ospedale dell'Alto Mesima ringrazia il commissario dell'azienda sanitaria vibonese per l'impegno mantenuto

Un nuovo ecografo è stato consegnato nella mattinata di oggi all’ex ospedale “San Domenico” di Soriano Calabro. A renderlo noto è direttamente il comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima: “Come promesso nell’incontro di lunedì scorso, anche se con qualche ritardo, è stato consegnato un nuovo ecografo presso la struttura di Soriano Calabro, per servire i nuovi ambulatori in attivazione”. L’incontro citato dagli attivisti dell’organismo fa riferimento alla riunione avvenuta proprio nella struttura sanitaria del paese delle preserre, organizzata dal comitato civico, a cui hanno preso parte il commissario straordinario dell’Asp, Giuseppe Giuliano, il presidente della III Commissione Regionale Sanità, Michele Comito, i consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo e Raffaele Mammoliti, oltre ai sindaci dei centri di Sorianello e Pizzoni, rispettivamente Sergio Cannatelli e Vincenzo Caruso e l’ex primo cittadino di Soriano calabro, Vincenzo Bartone. “Ringraziamo il commissario per aver tenuto fede a quanto detto – ha concluso il comitato – e speriamo che a breve tutti gli impegni presi possano vedersi realizzati, in particolare la Rsa che soffre di una drammatica carenza di personale che ne pregiudica il funzionamento ordinario”.

